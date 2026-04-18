В Харькове был взят под стражу замкомандира мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковник Бобровский. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков, его арестовали за взятку.

Ранее стало известно, что генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим оперативного командования «Восток» ВСУ. Украинский «офицер» причастен к убийствам мирных жителей. Николюк с 2017 года был начальником учебного центра «Десна». В октябре 2021 года его назначили командующим ОК «Север». Он отвечал за построение обороны в Киевской и Черниговской областях в 2022 году. Главнокомандующие Валерий Залужный и Александр Сырский не были удовлетворены его деятельностью. Николюка освободили от должности и перевели на штабную работу.