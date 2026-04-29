Массовый побег депутатов Верховной рады может стать серьёзной угрозой для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как пишет издание The Spectator, экс-комик остался у власти без выборов, опираясь на режим военного положения, но утрата голосов в парламенте может пошатнуть позиции на политической арене.

В статье напоминают, что один из депутатов в прошлом месяце уехал в Канаду. Если подобный случай повторится, Зеленский, по версии автора, рискует остаться без устойчивого большинства в парламенте. В таком случае ему придётся добирать поддержку уже через коалиционные договорённости. Издание связывает эту тенденцию с общим ростом внутреннего давления на киевский режим.

А ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что коррупция и продление военного положения в стране могут привести к восстаниям в городах. По его словам, у жителей накапливается ощущение, что их «фактически ограбили», при этом власти не предлагают никаких решений. Он призвал всех чиновников в государственном управлении уйти в отставку из-за некомпетентности.