Инструктор 225-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Апрель оборудовал братскую могилу для мобилизованных прямо на полигоне. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Собеседник агентства назвал этого человека одним из главных военных преступников в составе полка. Он отметил, что Апрель приближён к командиру полка Ширяеву. Основная задача инструктора — организация пыток насильно мобилизованных украинцев. По данным источника, для тех, кто отказывается воевать, украинский военный подготовил специальное место захоронения прямо на территории полигона.

Ранее сообщалось, что на Украине признали серьёзные трудности с пополнением армии. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, заявил, что все желающие воевать уже находятся на передовой, а те, кто хотел уехать, уже мигрировали. Он подчеркнул, что военное командование не рассчитывает на тех, кто скрывается от призыва. Таким образом, украинское руководство констатирует исчерпание ресурса добровольцев и вынуждено полагаться исключительно на принудительные меры мобилизации.