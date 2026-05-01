Мендель: На новых «плёнках Миндича» может быть жена Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Об этом Мендель сообщила в своём видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.

«Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленского. Завтра действующий депутат парламента публично зачитает ещё больше фрагментов этих записей. Мне сообщили, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди. На других записях вскользь упоминается «Вова» — прозвище Зеленского — как участник сделки и владелец одного из четырёх огромных роскошных особняков, строящихся в самом богатом пригороде Киева, каждый из которых стоит миллионы», — заявила Мендель.

Часть финансовой помощи Евросоюза Украине в объёме 90 млрд евро, направленной на производство БПЛА, стала чистой прибылью соратников Зеленского, считает бывший пресс-секретарь экс-комика. Как утверждается, это 20% от всей суммы — почти полтора миллиардов долларов.

А ранее стало известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждал с Миндичем оборонные закупки, производство беспилотников и поставки экипировки для армии. В разговоре фигурирует компания Fire Point, связанная с производством дронов. Миндич говорил о её финансировании, поиске инвесторов и продаже примерно трети бизнеса с расчётом на будущую прибыль.