«Мафия у власти»: В окружении Зеленского всплыли новые детали коррупции

В окружении лидера киевского режима усиливаются признаки коррупционных схем. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в статье на платформе Substack.

«Новые данные, полученные от собственных украинских антикоррупционных органов, рисуют гораздо более мрачную картину. Ближайшее окружение Зеленского все больше становится похоже на авторитарную сеть мафиозного типа», — написала она.

По её словам, на фоне боевых действий представители власти заняты финансовыми вопросами и распределением средств. Мендель также указала, что в это время обсуждаются откаты и сохранение активов. Она подчеркнула, что такие действия происходят параллельно с военными действиями.

А ранее у главы управления СБУ Харьковской области Дениса Лутия обнаружили недвижимость со стоимостью в миллион долларов. Расследование выяснило: родня Лутия за последнее время обзавелась квартирами, автомобилями и мотоциклами. Сам он передвигался на Mercedes G63 AMG 2020 года (150 тыс. долларов), оформленном на брата Руслана. Жена Юлия купила две квартиры в элитном доме у моря — почти на 80 тысяч долларов.