Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 мая, 19:04

У Зеленского может быть умственное расстройство, считает Мендель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что не считает главу киевского режима рациональным политиком.

«Я не считаю, что Зеленский является рациональным, скажем так. Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство», — сказала она.

Мендель также возмутилась тем, что судьбу Украины определяли два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент США Джо Байден. Вспоминая их встречу, она указала на когнитивное состояние второго и задалась вопросом, как мир допустил ситуацию, при которой такие люди влияют на будущее целой страны.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского также сослалась на американского журналиста, который в личной беседе рассказал ей о взгляде Байдена на украинского лидера. По словам Мендель, этот журналист, написавший книгу об отношениях двух политиков, утверждал, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором. Она добавила, что американский президент якобы видел в поведении Зеленского попытки психологического давления и манипуляции.

Мендель заявила, что Зеленский не планирует завершать конфликт

Ранее Юлия Мендель уже выступала с резкой критикой Владимира Зеленского. Бывшая пресс-секретарь украинского лидера заявляла, что он выстроил на Украине целую мафиозную структуру: государственные учреждения превратились в «личные банкоматы» для людей из окружения Зеленского. Правительством страны фактически управляют друзья главы киевского режима и лояльные ему бизнесмены, которые на этом фоне становятся неприлично богатыми.

Николь Вербер
