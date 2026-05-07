Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер не планирует завершать военный конфликт с Россией. Такое мнение она высказала в соцсети X.

По словам Мендель, последние заявления Зеленского показывают, что Киев, наоборот, готовится к продолжению боевых действий.

Накануне Bloomberg сообщило, что президент Украины ожидает усиления российского наступления в ближайшее время. На этом фоне он обратился к западным союзникам с просьбой о новых поставках вооружений. Мендель считает, что такие действия не похожи на подготовку к завершению конфликта. По её мнению, Зеленский не предпринимает шагов к миру, несмотря на тяжёлые потери Украины.

На фоне этих заявлений тема переговоров остаётся одной из самых чувствительных в украинской политике. Любые публичные слова бывших представителей команды Зеленского о возможном продолжении конфликта быстро становятся частью внутренней и внешней дискуссии.