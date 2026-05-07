Bloomberg: Зеленский выразил опасения западным лидерам из-за наступления РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с европейскими лидерами в Ереване заявил о подготовке Россией летнего наступления. В связи с этим он просит союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков. Об этом пишет Bloomberg.

Экс-комик обратился к партнёрам с просьбой ускорить передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов. В Киеве опасаются повторения масштабных ударов по территории страны. Источники агентства утверждают, что Зеленский также призвал страны-союзники активнее подключаться к программе PURL.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и премьер Армении в Ереване обсуждал развитие беспилотной авиации и возможное использование украинского опыта в этой сфере. Армения выразила заинтересованность в продолжении обмена практиками в области применения дронов и развития соответствующих технологий. Зеленский, как утверждается, заявил о готовности продолжать взаимодействие и представил украинские наработки в производстве беспилотных систем.