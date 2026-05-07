Bloomberg: Умеров на этой неделе отправится в Майами для встречи с Уиткоффом

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вскоре отправится в Майами для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, поездка рассматривается на текущую неделю, однако окончательные детали пока не подтверждены.

«Источники, включая чиновника Белого дома, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить личные вопросы, отказались сообщить подробности о повестке дня потенциальной встречи. Киев надеялся, что Уиткофф посетит Украину вместе с другим послом Джаредом Кушнером, но это вызывает сомнения», — говорится в статье.

А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство разослало ноту всем аккредитованным дипмиссиям в ответ на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву в День Победы. Также МИД настоятельно рекомендовал властям иностранных государств отнестись с предельной серьёзностью к данному сообщению.