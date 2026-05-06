В США назвали общего врага Вашингтона и Пекина. И это не Россия

США и Китай снова оказались в точке, где им нужно не только конкурировать, но и договариваться. Обозреватель The New York Times Томас Фридман считает, что предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине может стать самой важной со времён визита Ричарда Никсона к Мао Цзэдуну в 1972 году.

Тогда Вашингтон и Пекин сближались на фоне общей угрозы со стороны СССР. Сейчас, по мнению автора, их общий вызов другой — не государство, а технология. Речь об искусственном интеллекте, который может резко усилить возможности кибератак.

Фридман пишет, что новые ИИ-системы способны дать небольшим группам, преступникам, террористам или радикальным организациям инструменты, которые раньше были доступны только крупным государствам. В такой логике даже несколько человек с ноутбуком, доступом к мощной модели и спутниковым интернетом могут стать угрозой для критической инфраструктуры.

Автор подчёркивает, что США и Китай уже десятилетиями конкурируют в киберпространстве, но между ними сохранялась логика взаимного сдерживания. Если одна сторона могла ударить по энергосетям другой, то понимала, что получит ответ.

ИИ меняет эту схему. Угроза теперь может исходить не только от государств, а от малых игроков, которых сложнее контролировать и сдерживать. Поэтому, считает Фридман, Вашингтону и Пекину нужно вместе выработать правила защиты от опасного применения таких технологий.

По его мнению, к переговорам должны подключиться и крупнейшие ИИ-компании США и Китая — от OpenAI, Anthropic, Google и Meta до Alibaba, DeepSeek и ByteDance. Государства не смогут решить проблему без бизнеса, а компании не справятся без политических рамок.

Фридман сравнивает нынешний момент с эпохой появления атомной энергии: одна и та же технология может дать огромную пользу или превратиться в оружие. Поэтому вопрос уже не в том, будут ли США и Китай соперничать, а в том, смогут ли они одновременно соперничать и удерживать ИИ от самых опасных сценариев.

Главный вывод колонки — мир стал слишком взаимозависимым, чтобы крупные державы могли справляться с такими угрозами поодиночке. Если Вашингтон и Пекин не начнут договариваться сейчас, позже, предупреждает автор, может быть уже слишком поздно.

