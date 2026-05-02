

2 мая, 14:41

Китай запретил признавать и исполнять санкции США против пяти предприятий

Китай запретил своим компаниям признавать и соблюдать американские санкции против пяти китайских нефтехимических предприятий, которых в США обвинили в торговле нефтью с Ираном. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, у которых нет мандата ООН и законных оснований. Поэтому министерство выпустило приказ: не признавать, не исполнять и не соблюдать санкции США в отношении этих пяти предприятий», — отмечается в сообщении Минкоммерции.

В ведомстве подчеркнули, что действия США неправомерно ограничивают нормальную деловую активность и нарушают базовые нормы международных отношений. Решение Китая основано на национальном механизме защиты от необоснованного иностранного давления.

«Тихая дипломатия»: Почему Китай не намерен ввязываться в войну с США ради Ирана
Ранее США внесли пять китайских компаний, включая крупную нефтеперерабатывающую фирму Hengli Petrochemical, в санкционный список. Штаты заморозили их активы и запретили сделки, обвинив в сотрудничестве с Ираном в нефтяной сфере.

Наталья Афонина
