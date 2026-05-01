США ввели антииранские санкции против 6 лиц, 21 организации и танкера

Соединённые Штаты ввели очередные антииранские санкции — на этот раз под ограничения попали шесть физических лиц, 21 организация и одно судно. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

В пятничный список включили гражданина КНР, а также несколько китайских компаний. Кроме того, санкции затронули танкер под панамским флагом New Fusion. США продолжают ужесточать давление на Тегеран, расширяя круг подсанкционных лиц и организаций, связанных с иранской экономикой.

Ранее США ввели новые санкции против 17 физических лиц и 18 компаний, участвовавших в схемах по перемещению иранских средств в обход ограничений. В список попали 16 граждан Ирана, один гражданин Филиппин, а также компании из Ирана, Гонконга и Великобритании. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что «теневая» банковская система Ирана остаётся основным источником финансирования его вооружённых сил.