США ввели санкции против 17 человек и 18 компаний за связи с Ираном

США ввели новые санкции против 17 физлиц и 18 компаний, которые участвовали в схемах по перемещению иранских средств в обход ограничений. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В ведомстве утверждают, что через эту сеть иранские структуры получали доступ к международной финансовой системе. Американская сторона связывает её с доходами от незаконной продажи нефти, а также с закупкой компонентов, которые могут использоваться в ракетных программах и при производстве вооружений.

Как следует из данных OFAC, в список попали 16 граждан Ирана и один гражданин Филиппин. Под ограничения также подпали компании, зарегистрированные в Иране, Гонконге и Великобритании. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что, так называемая теневая банковская система Ирана остаётся одним из основных источников финансирования вооружённых сил страны.

«Теневая банковская система Ирана служит важнейшим источником финансовой поддержки для его вооружённых сил, позволяя осуществлять деятельность, которая подрывает мировую торговлю и подпитывает насилие на Ближнем Востоке. Незаконные средства, проходящие через эту сеть, идут на поддержку продолжающихся террористических операций режима, представляя прямую угрозу для американского персонала, региональных союзников и мировой экономики», — пишет Бессент.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен принимать предложение Ирана о мирном урегулировании конфликта. Иранская сторона предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение своей ядерной программы на будущее. Такое условие может ослабить позиции США на переговорах, поскольку открытие пролива без решения ядерного вопроса лишит Вашингтон важного инструмента давления.