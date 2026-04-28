28 апреля, 19:32

Рейтинг одобрения Трампа рухнул до 34% из-за Ирана и инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 34%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Reuters и социологической компанией Ipsos.

Прошлый опрос показывал 36%. Агентство отмечает, что снижение связано с ситуацией вокруг Ирана и ростом стоимости жизни в США.

При этом среди республиканцев американского лидера поддерживают 78%. Однако 41% членов его собственной партии не одобряют его действия в отношении цен и инфляции.

Отдельный тревожный сигнал для Трампа — независимые избиратели. Эта группа, которая может решить исход промежуточных выборов, предпочла демократов с перевесом 14 пунктов (34% против 20%). Каждый четвёртый независимый избиратель пока не определился.

Свои же отвернулись: Канцлер Германии Мерц впервые стал самым непопулярным политиком ФРГ

Ранее эксперт Малек Дудаков заявил, что у Трампа нет позитивных сценариев выхода из иранского кризиса. Рейтинги президента США падают, энергокризис внутри США усугубляется, а две трети американцев не поддерживают его действия. Эксперт считает, что республиканцу нужно скорее искать стратегию выхода, но не факт, что это получится.

Виталий Приходько
