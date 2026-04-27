«Позитивного сценария нет»: Трампа призвали поскорее выйти из кризиса на Ближнем Востоке

У президента США Дональда Трампа практически не остаётся хороших вариантов выхода из иранского кризиса, полагают опрошенные «Царьградом» эксперты. По словам политолога Малека Дудакова, американский лидер может либо форсировать события и пойти на высадку десанта на острова в Ормузском проливе, либо попытаться затянуть ситуацию и удушить ИРИ блокадой.

Однако этому начинает мешать Китай, открывший союзнику небольшую «форточку» в морском окружении. Тем временем рейтинги Трампа падают, энергокризис внутри США усугубляется, а две трети американцев в свежих опросах высказываются против действий главы государства в отношении Ирана.

«В любом случае позитивного сценария для Трампа и для его администрации нет <...> Ему нужно, конечно, как можно быстрее искать стратегию выхода и пытаться, сохранив лицо, выходить из этой кризисной ситуации. Не факт, что это у него получится», — подчеркнул американист.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов. Он подчеркнул, что ИРИ не будет вступать в переговоры под давлением.