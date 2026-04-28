«Тихая дипломатия»: Почему Китай не намерен ввязываться в войну с США ради Ирана

Китай использует собственные рычаги давления на США в ситуации с Ираном. Пекину Тегеран важен прежде всего как экономический партнёр, а не как стратегический союзник. Отношения не дотягивают до уровня военно-политического альянса, как с КНДР. Из-за Ирана Китай не готов рисковать прямым конфликтом с США или портить связи с арабскими государствами Персидского залива. Такую позицию озвучил военно-политический аналитик Дарко Тодоровски.

Пекин старается балансировать на Ближнем Востоке между США, Ираном, арабскими странами и Израилем, пояснил эксперт RuNews24.ru. У Китая масштабные проекты с ОАЭ и Саудовской Аравией в сфере технологий, обороны и инфраструктуры. Поэтому сейчас Китай вместе с Пакистаном выступает медиатором в переговорах между США и Ираном.

Политолог подчеркнул, что Пекин не хочет допустить стратегического поражения Ирана или смены власти. Китаю не нужна разрушенная страна с внутренней нестабильностью. На этом фоне Пекин оказывает Тегерану гуманитарную, дипломатическую и экономическую помощь. Для Китая важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке завершился быстрее. Это позволит мировой экономике избежать дополнительных потерь.

Ранее президент США Дональд Трамп неприятно удивился, что Китай продолжает сотрудничать с Ираном и тайно отправляет ему грузы. Политик намекнул — речь может идти о военных поставках. Это происходит на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Конфликт развязали американские и израильские власти.