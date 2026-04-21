Китай направил военные корабли к Ормузскому проливу после инцидента с судном

Китай перебросил три военных корабля в район Ормузского пролива на фоне задержания иранского судна американскими силами. Об этом сообщил «Рыбарь».

В Оманский залив направлены эсминец «Таншань», фрегат «Дацин» и судно снабжения «Тайху». Эта группа находилась в Аденском заливе, однако изменила маршрут и приблизилась к ключевой транспортной артерии региона. Официально заявлено, что миссия направлена на обеспечение безопасности торговых путей. При этом перемещение совпало с обострением ситуации вокруг захваченного судна Touska.

По информации The Washington Post, корабль следовал из китайского порта Гаолань в Иран и, предположительно, перевозил перхлорат натрия, который используется в производстве твёрдого ракетного топлива. Пекин осудил действия США, назвав произошедшее принудительным перехватом.

Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, что делает его критически важным для глобальной экономики. Для Китая, как крупнейшего импортёра энергоресурсов, стабильность в этом районе имеет стратегическое значение.