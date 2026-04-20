Иран подтвердил готовность помогать проходу российских судов в Ормузском проливе

Иран подтвердил готовность делать всё возможное для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи.

В сообщении дипведомства подчёркивается, что иранская сторона взяла на себя обязательства по этому вопросу. Ранее Тегеран неоднократно заявлял, что не будет препятствовать судоходству дружественных стран, несмотря на конфликт с США и Израилем.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота на период прекращения огня в Ливане. Проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Решение временное, дальнейшие шаги зависят от ситуации в регионе.