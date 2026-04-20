Нефть по 150: Трамп невольно подложил свинью Европе и помог экономике России

Международный эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов считает прогнозы о ста пятидесяти долларах за баррель нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе вполне реальными. Однако, по его оценке, едва ли мир сможет долго терпеть столь высокую цену.

Если не будет найден консенсус по конфликту на Ближнем Востоке, такая отметка действительно достижима, но удержаться она не сможет, для покупателей это слишком высокая планка. Скорее всего, импортёры начнут снижать потребление, что в итоге приведёт к замедлению экономик многих стран мира. Страны начну искать альтернативы, и в первую очередь это газ.

Получается, что президент США Дональд Трамп, целясь в Иран и Китай «подложил свинью» европейцам, которых может возрасти потребность в российском газе. Тем самым американский лидер невольно помог нашей экономике, полагает собеседник «Царьграда».

Тем временем продолжение любых переговоров США и Ирана оказались на грани срыва. Американцы захватили иранский сухогруз в Оманском заливе, что подстегнуло цены на мировом топливном рынке, так как проблема с перекрытием основного маршрута для нефтяных танкеров вновь обострилась.