Продолжение любых переговоров США и Ирана оказались на грани срыва, после того как американцы захватили иранский сухогруз в Оманском заливе. Всё это подстегнуло цены на мировом топливном рынке, так как проблема с перекрытием Ормузского пролива — основного маршрута для нефтяных танкеров — вновь обострилась. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Нефть и газ резко подорожали после очередного пиратства США против иранских кораблей, что отсрочило возможное завершение конфликта на Ближнем Востоке. Хотя американский президент Дональд Трамп постоянно уверяет, что до финала «пьесы» остались считанные дни, ему уже мало кто верит, ведь Вашингтон ведёт себя непредсказуемо и безнаказанно.

Цена на нефть марки Brent подскочила аж на 7,9%. А европейский газ вырос в цене на 11%. Тегеран напомнил, что США также продолжают морскую блокаду в Ормузском проливе, нарушив соглашение о прекращении огня, срок действия которого истекает 21 апреля.