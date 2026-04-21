Axios: Иран затягивает переговоры с США из-за давления КСИР

Иран затягивает переговоры с США из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военные настаивают на жёсткой позиции: никаких переговоров, пока Америка не снимет блокаду Ормузского пролива. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Оно пришло в понедельник вечером. Белый дом же весь понедельник также ждал сигнала из Тегерана, что иранцы готовы отправить своих представителей на переговоры в Исламабад.