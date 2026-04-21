Axios: Иран затягивает переговоры с США из-за давления КСИР
Иран затягивает переговоры с США из-за давления со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Военные настаивают на жёсткой позиции: никаких переговоров, пока Америка не снимет блокаду Ормузского пролива. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников, иранские переговорщики ждали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Оно пришло в понедельник вечером. Белый дом же весь понедельник также ждал сигнала из Тегерана, что иранцы готовы отправить своих представителей на переговоры в Исламабад.
Напомним, изначально, 19 апреля, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Тегеран объяснил это тем, что Америка выдвигает «чрезмерные и необоснованные требования», постоянно меняет позицию, противоречит сама себе и продолжает морскую блокаду. Но уже на следующий день Иран передумал и заявил, что примет участие во втором раунде переговоров. Встреча запланирована на 21 апреля в Исламабаде — столице Пакистана. Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Пакистан.
