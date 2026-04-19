Профессор Маранди: Дипломаты Ирана боялись атаки на самолёт после переговоров

Тегеранский профессор Мохаммад Маранди раскрыл детали поездки иранской делегации на переговоры в Исламабад. Участники миссии опасались за свою безопасность. Маранди признался — он всерьёз думал, что их самолёт могут сбить ракетами на обратном пути. Такая тревога сопровождала делегацию во время всей поездки.

Профессор пояснил, что делегация поспешила приземлиться в Мешхеде. Этот город находится неподалёку от границ Ирана с Афганистаном и Туркменистаном. Оттуда участники группы добирались до Тегерана на поезде или автобусе.

«Так или иначе, были приняты такого рода меры, чтобы не дать Трампу или Нетаньяху сбить самолёт», — сказал Маранди в подкасте East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.

Иранская сторона осталась недовольна итогами переговоров. Маранди отметил, что днём казалось будто стороны находят общий язык. Но к вечеру диалог дал сбой. Настроение участников резко испортилось.

Напомним, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Тегеран считает, что диалог буксует из-за завышенных требований Вашингтона. Иранцы также указывают на нестабильность позиции США и сохранение «морской блокады». Эти шаги Тегеран расценивает как нарушение прежних договорённостей.