21 апреля, 15:00

Трамп неприятно удивлён «подарком от Китая» на перехваченном корабле Ирана

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп выразил удивление, что Китай продолжает сотрудничать с Ираном и тайно отправляет ему определённые грузы. Политик намекнул, что речь идёт о военных поставках на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, которые развязали американские и израильские власти.

«Мы вчера задержали судно, на борту которого находилось кое-что не очень-то хорошееподарок от Китая. Я был немного удивлён, поскольку считал, что у меня есть понимание с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. Life.ru). Но ничего. Так уж идут войны», сказал Трамп в эфире CNBC.

Китай направил военные корабли к Ормузскому проливу после инцидента с судном
Китай направил военные корабли к Ормузскому проливу после инцидента с судном

Напомним, ранее Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль иранский сухогруз Touska. По данным The Washington Post, корабль возвращался из китайского порта Гаолань (город Чжухай) на родину. Его вместимость — почти 5 тысяч двадцатифутовых контейнеров.

Татьяна Миссуми
