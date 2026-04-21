Трамп неприятно удивлён «подарком от Китая» на перехваченном корабле Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил удивление, что Китай продолжает сотрудничать с Ираном и тайно отправляет ему определённые грузы. Политик намекнул, что речь идёт о военных поставках на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, которые развязали американские и израильские власти.

«Мы вчера задержали судно, на борту которого находилось кое-что не очень-то хорошее — подарок от Китая. Я был немного удивлён, поскольку считал, что у меня есть понимание с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. Life.ru). Но ничего. Так уж идут войны», — сказал Трамп в эфире CNBC.