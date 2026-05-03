Россия и Китай сотрут в порошок: США извлекли «хороший» урок из войны в Иране

Вашингтон получил хороший урок во время боевых действий с Ираном, так как выяснилась уязвимость военных баз США на Ближнем Востоке, что может сыграть злую шутку с американцами в случае войны с Россией или Китаем. Об этом заявил конгрессмен-демократ Тед Лью в соцсети X.

«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит Китай и Россия могут стереть их в порошок», — написал чиновник.

Он добавил, что пора реально смотреть на вещи, ведь Амеркиа не обладает достаточными ресурсами и снарядами, чтобы вступить в непосредственную схватку с Москвой и Пекином. Поэтому пора озадачиться сменой стратегии и наращиванием боевой мощи, сделал вывод конгрессмен.

Ранее сообщалось, что Иран передал США через пакистанских посредников новое предложение, в котором чётко обозначены временные рамки для достижения соглашения. На решение вопросов об открытии Ормузского пролива, прекращении морской блокады и завершении войны, в том числе против Ливана, Тегеран отводит 30 дней. На обсуждение ядерной программы – ещё один месяц.