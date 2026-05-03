«30 дней на пролив, ещё 30 на уран»: Иран назвал жёсткие сроки переговоров с США

Иран передал США через пакистанских посредников новое предложение, в котором чётко обозначены временные рамки для достижения соглашения. На решение вопросов об открытии Ормузского пролива, прекращении морской блокады и завершении войны в Иране и Ливане Тегеран отводит 30 дней. На обсуждение ядерной программы – ещё один месяц. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации двух источников, ознакомленных с содержанием документа, в предложении установлен срок в один месяц для переговоров по рамочному соглашению, которое предусматривает открытие Ормузского пролива, прекращение морской блокады со стороны США и окончательное завершение войны.

«Они перевернули привычную логику. Сначала немедленная деэскалация. Ядерная программа – потом», – комментирует источник Axios.

При этом, по данным издания, документ, насчитывающий 14 пунктов, является ответом на американскую инициативу, состоявшую из 9 пунктов. В Белом доме подтвердили получение иранского плана, но публично его пока не комментируют.

«Это конфиденциальные дипломатические обсуждения, и США не будут вести переговоры через прессу. Как говорил президент, Америка держит карты в руках и заключит только ту сделку, которая ставит американский народ на первое место и никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие», – заявила Axios официальный представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп не исключил возобновления боевых действий против Ирана. Если они поступят неподобающе, если они делают что-то плохое», Штаты могут вновь начать наносить удары по исламской республике, заявил он журналистам во Флориде.