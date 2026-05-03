Трамп не исключил возобновление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп снова заговорил о возможности возобновления боевых действий против Ирана. Глава государства намекнул на такой сценарий, отвечая на вопросы журналистов. Репортёры интересовались, планирует ли Вашингтон наносить новые удары по Тегерану.

«Если они поступят неподобающе, если они делают что-то плохое. <…> Посмотрим. Но это, несомненно, возможность, которая может иметь место», — заявил он в Уэст-Палм-Бич.

Напомним, 1 мая Белый дом официально объявил о завершении войны с Ираном. К тому моменту прошли 60 суток с начала боевых действий. После этого Трамп озвучил два варианта действий США в отношении Ирана. Первый сценарий предполагал полное уничтожение Исламской Республики.