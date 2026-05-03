США выкатили Ирану новое жёсткое требование: Заплатите цену за последние 47 лет

Президент США Дональд Трамп скептически оценил шансы на скорое урегулирование конфликта с Тегераном. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Truth Social, комментируя новое предложение Исламской Республики.

По словам хозяина Белого дома, он планирует изучить документ, который ему только что направила иранская сторона. Однако американский лидер уже сейчас не представляет, чтобы этот план мог его устроить.

Трамп пояснил свою позицию. Он убеждён, что Тегеран «ещё не заплатил достаточно высокую цену за то, что делали с человечеством и миром в последние 47 лет».

В своем посте президент прямо указал: именно эта неоплаченная, по его мнению, историческая плата является главным препятствием для принятия предложений. Без данного шага договориться не получится.

Ранее Вашингтон выдвинул собственные инициативы по урегулированию разногласий. Теперь же американский лидер дал понять, что ждёт от оппонентов более серьезных уступок или издержек.

47 лет назад, в 1979 году в Иране произошла, завершившаяся свержением шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Причинами стали авторитарная модернизация, насильственное навязывание западных идеалов, социальное неравенство и репрессии тайной полиции САВАК. Протесты объединили левых, интеллигенцию и религиозные круги вокруг находившегося в изгнании аятоллы Рухоллы Хомейни. После бегства шаха и возвращения Хомейни в феврале 1979 года монархия пала, а по итогам референдума Иран был провозглашён Исламской Республикой. К власти пришло шиитское духовенство, установившее теократический режим на принципе правления исламского правоведа.

Напомним, сегодня стало известно, что Иран передал США «дорожную карту» из 14 пунктов для достижения мира. По данным СМИ, Тегеран подготовил ответ, взяв за основу американскую инициативу, состоявшую из девяти пунктов. В «дорожной карте» сформулированы ключевые условия Тегерана для заключения итогового соглашения.