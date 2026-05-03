Стали известны условия Ирана для полного мира с США

Тегеран подготовил развёрнутый ответ на американские предложения по урегулированию конфликта. Иранский план состоит из 14 пунктов. Среди ключевых требований — выплата репараций, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

Также Тегеран настаивает на гарантиях, что военная агрессия не повторится. Американские вооружённые силы должны покинуть «иранскую периферию».

Кроме того, Иран требует отменить блокаду Ормузского пролива и создать «новый механизм» судоходства. В пакет также входит разморозка иранских активов за рубежом и полное снятие санкций. Переговоры продолжаются.

Напомним, 1 мая в США истёк 60-дневный лимит на ведение боевых действий без одобрения Конгресса, установленный Резолюцией о военных полномочиях. Белый дом официально проинформировал законодателей о прекращении войны. Администрация аргументировала это действующим с 7 апреля режимом прекращения огня и отсутствием прямых столкновений, что, по её мнению, снимает необходимость в дополнительных санкциях. Тем не менее американское военное присутствие в регионе сохраняется.