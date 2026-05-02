Politico: Украина ушла на второй план в Белом доме — Трамп занят Ираном

Украинский вопрос отошёл для администрации президента США Дональда Трампа на второй план. Главным объектом внимания стал Иран, и в Белом доме неофициально признают, что переговорный трек по Украине практически остановился.

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, ранее занимавшиеся украинским урегулированием, почти полностью переключились на иранскую войну. Один из чиновников Белого дома рассказал, что уже никто не помнит, когда конфликт на Украине в последний раз серьёзно обсуждали.

«Иран, безусловно, стал главным объектом внимания», — заявил собеседник Politico.

Европейский чиновник подтвердил, что по Украине «всё застряло» и «нуждается в новом импульсе». По его словам, война в Иране и блокада Ормузского пролива лишь усугубляют положение Киева. Администрация США фактически заморозила активную дипломатию на восточноевропейском направлении, сосредоточив ресурсы на ближневосточном кризисе. Украинские чиновники, по данным издания, выражают обеспокоенность таким поворотом, но повлиять на расстановку приоритетов в Вашингтоне уже не могут.

Ранее сообщалось, что экс-комик Владимир Зеленский рассматривает Турцию как возможную площадку для следующего раунда переговоров с Россией, поскольку на Украине падает вера в поддержку США. Выбор Анкары может быть связан с её успешным опытом посредничества.