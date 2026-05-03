Иран передал США «дорожную карту» из 14 пунктов для достижения мира

Иран передал США 14-пунктную «дорожную карту» для окончания войны. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран подготовил и передал Вашингтону через Пакистан официальный документ, содержащий «чёткую дорожную карту» для полного прекращения боевых действий.

По данным агентства, иранский ответ подготовлен на основе ранее полученной от американской стороны инициативы, которая состояла из девяти пунктов. Новая иранская «дорожная карта» включает в себя 14 пунктов, в которых изложены ключевые условия Тегерана для достижения окончательного соглашения.

Как уточняет полуофициальное иранское агентство Tasnim, в ответе Тегерана описаны «красные линии» Исламской Республики. Среди требований – гарантии от военных действий против Ирана, вывод американских сил из районов, прилегающих к территории страны, снятие морской блокады и компенсации. Также иранская сторона настаивает на прекращении огня по всем фронтам, включая Ливан, и на выработке нового режима управления Ормузским проливом.

При этом в Тегеране подчёркивают, что не питают иллюзий относительно искренности Вашингтона. «Безусловно, наше недоверие и скептицизм в отношении США сохраняются», – заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. Однако, по его словам, дальнейшее развитие событий теперь зависит исключительно от выбора американской стороны.

«Теперь мяч на стороне США – выбрать путь дипломатии или продолжение конфронтационного подхода», – цитирует агентство Fars заявление иранского дипломата.

Переговоры между США и Ираном о мире находятся в стадии обмена предложениями при посредничестве Пакистана и других стран, однако значительного прогресса не достигнуто. Основные разногласия касаются последовательности шагов: Иран предлагает поэтапное урегулирование, настаивая на первоочередном прекращении военных действий, снятии блокады иранских портов и открытии Ормузского пролива, откладывая обсуждение ядерной программы на более поздний срок. США, в свою очередь, настаивают на параллельном обсуждении ядерного досье, требуя гарантий недопущения создания Ираном ядерного оружия, и выражают неудовлетворённость текущими предложениями Тегерана.

На фоне продолжающихся дипломатических контактов в США истёк 60-дневный срок, отводимый Резолюцией о военных полномочиях на ведение боевых действий без санкции Конгресса. В ответ на это 1 мая Белый дом официально уведомил Конгресс о завершении войны, сославшись на действующее с 7 апреля перемирие и отсутствие прямых боестолкновений, что, по мнению администрации, исключает необходимость получения дополнительного законодательного одобрения. Несмотря на эту юридическую аргументацию, военное присутствие США в регионе сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что украинский вопрос отошёл для администрации президента США Дональда Трампа на второй план. Главным объектом внимания стал Иран, и в Белом доме неофициально признают, что переговорный трек по Украине практически остановился. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер почти полностью переключились на иранскую войну. По словам европейского чиновника, по Украине «всё застряло» и «нуждается в новом импульсе».