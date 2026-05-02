Иран заблаговременно сократил добычу нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ

Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения хранилищ на фоне морской блокады, введённой США. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Тегеран приступил к сокращениям заблаговременно, не дожидаясь полного заполнения резервуаров. Иранские инженеры, как отмечается, обладают необходимым опытом, чтобы законсервировать скважины без серьёзного ущерба для них, а затем оперативно возобновить производство.

Напомним, с 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана, заявив о намерении перехватывать все суда, идущие к портам исламской республики или отплывающие от её берегов. Президент Дональд Трамп в конце апреля утверждал, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться, если блокада продолжится.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана, организованная Соединёнными Штатами, является более действенным инструментом, чем военные удары по стране. Американский лидер подчеркнул, что последствия блокады для Ирана будут более тяжёлыми, чем от бомбардировок, и отметил, что, по его мнению, Тегеран стремится к разрешению ситуации.