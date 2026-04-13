Центральное командование ВС США заявило о начале морской блокады Ирана
Объявленная США морская блокада Ирана начала действовать, а судовладельцы уже получили соответствующие предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования американских ВС.
Ограничения распространяются на движение судов вблизи иранских портов.
«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее её без разрешения, подлежит перехвату, изменению курса и захвату», — сказано в сообщении.
Под эти меры попадают все суда, направляющиеся в иранские порты или выходящие из них, включая акватории Персидского и Оманского заливов.
Для реализации блокады американские военные планируют действовать в Оманском заливе и Аравийском море.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Под ограничения попали суда, заходящие в иранские гавани и покидающие их, при этом транзит через Ормузский пролив в направлении других стран сохраняется. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли, а часть танкеров начала менять маршруты, избегая потенциально опасного участка. Иран назвал действия Штатов преступными и заявил, что теперь ни один порт в Персидском и Оманском заливах не безопасен.
