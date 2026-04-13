Центральное командование ВС США заявило о начале морской блокады Ирана

Объявленная США морская блокада Ирана начала действовать, а судовладельцы уже получили соответствующие предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования американских ВС.

Ограничения распространяются на движение судов вблизи иранских портов.

«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее её без разрешения, подлежит перехвату, изменению курса и захвату», — сказано в сообщении.

Под эти меры попадают все суда, направляющиеся в иранские порты или выходящие из них, включая акватории Персидского и Оманского заливов.

Для реализации блокады американские военные планируют действовать в Оманском заливе и Аравийском море.