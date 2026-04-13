Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:43

Центральное командование ВС США заявило о начале морской блокады Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Объявленная США морская блокада Ирана начала действовать, а судовладельцы уже получили соответствующие предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования американских ВС.

Ограничения распространяются на движение судов вблизи иранских портов.

«Любое судно, входящее в зону блокады или покидающее её без разрешения, подлежит перехвату, изменению курса и захвату», сказано в сообщении.

Под эти меры попадают все суда, направляющиеся в иранские порты или выходящие из них, включая акватории Персидского и Оманского заливов.

Для реализации блокады американские военные планируют действовать в Оманском заливе и Аравийском море.

Премьер Британии опроверг слова Трампа о присоединении к блокаде Ормуза
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Под ограничения попали суда, заходящие в иранские гавани и покидающие их, при этом транзит через Ормузский пролив в направлении других стран сохраняется. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли, а часть танкеров начала менять маршруты, избегая потенциально опасного участка. Иран назвал действия Штатов преступными и заявил, что теперь ни один порт в Персидском и Оманском заливах не безопасен.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar