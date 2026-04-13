Премьер Британии опроверг слова Трампа о присоединении к блокаде Ормуза
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Лондон присоединится к американской морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не поддерживает блокаду, несмотря на давление.
«На мой взгляд, крайне важно, чтобы мы добились открытия пролива, причём полного открытия, и именно на это мы направляли все наши усилия в последние несколько дней и будем продолжать это делать», — заявил британский лидер.
По его словам, в регионе находятся британские тральщики, а военный потенциал страны сосредоточен на полном открытии пролива.
Напомним, Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов с 14 апреля после провала переговоров в Исламабаде. Великобритания заявила, что не будет направлять военные корабли для участия в блокаде Ормузского пролива, но развернёт в регионе минные тральщики. В канцелярии Стармера подтвердили, что Лондон намерен прилагать усилия для возобновления судоходства.
