Премьер Британии опроверг слова Трампа о присоединении к блокаде Ормуза

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Лондон присоединится к американской морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не поддерживает блокаду, несмотря на давление.

«На мой взгляд, крайне важно, чтобы мы добились открытия пролива, причём полного открытия, и именно на это мы направляли все наши усилия в последние несколько дней и будем продолжать это делать», — заявил британский лидер.

По его словам, в регионе находятся британские тральщики, а военный потенциал страны сосредоточен на полном открытии пролива.