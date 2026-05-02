В Сенате США не поверили в готовность Вашингтона завершить войну с Ираном

Сенатор ван Холлен назвал уловкой письмо Трампа о завершении войны с Ираном

Письмо американского лидера Дональда Трампа в Конгресс США о завершении войны с Ираном — это попытка обойти законодательный запрет на боевые действия. Такое мнение в соцсети X выразил сенатор-демократ Крис ван Холлен.

По словам политика, глава Белого дома продолжает блокировать Ормузский пролив, что само по себе является актом войны.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер ранее назвал послание «полной чушью».

Белый дом объявил о завершении войны в Иране: что известно

Накануне Трамп направил в конгресс уведомление о прекращении боевых действий против Тегерана. При этом он уточнил, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Ирана.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент может использовать армию за рубежом без разрешения законодателей до 60 дней. Этот срок истёк 1 мая.

США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля. Жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Переговоры в Исламабаде прошли безрезультатно, боевые действия не возобновлялись, однако американцы заблокировали иранские порты. Посредники сейчас пытаются организовать новый раунд диалога.

Никита Никонов
