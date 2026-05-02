Лидер демократов Сената Шумер назвал бредом слова Трампа о конце войны с Ираном

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер резко отреагировал на заявление президента Дональда Трампа. Сенатор от штата Нью-Йорк назвал бредом уведомление о завершении войны против Ирана. Свою позицию политик опубликовал в соцсети X.

«Это бред. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются её соучастниками и позволяют ей продолжаться, это ещё один день, когда подвергаются опасности жизни людей», — написал он.

Шумер добавил, что хаос в стране нарастает. Цены продолжают расти. За эти последствия, по его словам — расплачиваются обычные американцы.

Трамп официально уведомил руководство Конгресса 1 мая, что Белый дом считает войну с Ираном завершённой. Трамп аргументировал решение прекращением огня. Режим тишины вступил в силу 7 апреля — затем его продлили. Между тем 1 мая стал 60-м днём конфликта с Ираном. Именно этот срок — предельный для президента. Если он не получил законодательной санкции на ведение боевых действий — он обязан прекратить операцию.