Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 мая, 21:55

Лидер демократов Сената Шумер назвал бредом слова Трампа о конце войны с Ираном

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер резко отреагировал на заявление президента Дональда Трампа. Сенатор от штата Нью-Йорк назвал бредом уведомление о завершении войны против Ирана. Свою позицию политик опубликовал в соцсети X.

«Это бред. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются её соучастниками и позволяют ей продолжаться, это ещё один день, когда подвергаются опасности жизни людей», — написал он.

Шумер добавил, что хаос в стране нарастает. Цены продолжают расти. За эти последствия, по его словам — расплачиваются обычные американцы.

Уступка за уступку: В США раскрыли детали нового мирного плана Ирана
Трамп официально уведомил руководство Конгресса 1 мая, что Белый дом считает войну с Ираном завершённой. Трамп аргументировал решение прекращением огня. Режим тишины вступил в силу 7 апреля — затем его продлили. Между тем 1 мая стал 60-м днём конфликта с Ираном. Именно этот срок — предельный для президента. Если он не получил законодательной санкции на ведение боевых действий — он обязан прекратить операцию.

Лия Мурадьян
