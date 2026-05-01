Белый дом уведомил Конгресс о завершении военной операции в Иране
Белый дом направил уведомление в Конгресс США о том, что считает военную операцию против Ирана завершённой. Соответствующее послание подписал американский президент Дональд Трамп.
«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», — говорится в документе, адресованном спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.
Напомним, что во время сегодняшнего общения с журналистами Дональд Трамп заявил, что не станет просить у Конгресса разрешения продолжить военную операцию в Иране, хотя должен это сделать согласно Конституции США, когда длительность кампании превысит 60 дней. Глава Штатов объяснил свою позицию так: по его мнению, соответствующая норма противоречит духу главного закона Соединённых Штатов и вообще ей никогда не пользовались. Но похоже, что он нашёл более элегантный способ обойти это ограничение.
