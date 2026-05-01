Трамп не намерен согласовывать с Конгрессом продолжение войны в Иране

Президент США Дональд Трамп не будет запрашивать у Конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана по истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом. В разговоре с журналистами у Белого дома он заявил, что считают эту норму неконституционной.

«Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным — и мы с этим согласны», — прокомментировал ситуацию американский лидер.

Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава государства может использовать вооружённые силы за рубежом до 60 дней без одобрения Конгресса. Срок свободных полномочий Трампа по иранскому конфликту истекает 1 мая. Несмотря на это, президент сослался на опыт предшественников, которые, по его словам, также игнорировали это ограничение.

Ранее в разговоре с прессой Дональд Трамп признался, что полученный от Тегерана ответ на предложения по сделке его разочаровал. Глава государства выразил серьёзные сомнения в том, что Иран готов пойти на уступки по всем пунктам требований Вашингтона, и усомнился в самом факте достижения итогового соглашения.