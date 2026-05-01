1 мая, 17:13

Трамп высказал недовольство ответом Ирана на предложения о сделке

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не устраивает ответ Тегерана на предложения по сделке. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Они хотят заключить сделку, но я этим не удовлетворён», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп также выразил сомнение, что Иран в принципе готов согласиться на все требования США. По его словам, несмотря на предпринятые шаги, есть серьёзные сомнения, что стороны в итоге придут к соглашению.

«Я не уверен, что они когда бы то ни было дойдут до этого», — подчеркнул американский лидер.

«Пентагон лжёт»: Аракчи раскрыл реальную сумму, спущенную Трампом на войну с Ираном
Ранее президент США Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом назвал неприемлемым и опасным вариант наземной операции в Иране, предупредив о крайне пагубных последствиях для всего международного сообщества. Помощник лидера Юрий Ушаков пояснил: Путин предупредил, что повторное применение силы США и Израилем, особенно если дело дойдёт до наземной операции, обернётся тяжелейшими последствиями для всех — от Ирана и соседних стран до глобальной безопасности в целом.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Мышляева
