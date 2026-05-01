1 мая, 12:47

«Пентагон лжёт»: Арагчи раскрыл реальную сумму, спущенную Трампом на войну с Ираном

Арагчи заявил, что США потратили на удары по Ирану около ста миллиардов долларов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

С начала войны на Ближнем Востоке США потратили на удары по Ирану порядка ста миллиардов долларов, утверждает министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Он в очередной раз заявил, что конфликт спровоцировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Пентагон лжёт. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 миллиардов долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», — отметил Арагчи.

По словам главы иранской дипломатии, косвенные издержки налогоплательщиков куда больше, чем заявляет Белый дом, — ежемесячно каждая американская семья отдаёт по 500 долларов, и эта сумму только растёт. Арагчи подчеркнул, что подход Штатов «Израиль превыше всего» на деле означает, что «Америка в последнюю очередь».

Ранее европейцев предупредили о риске лишиться летних отпусков из-за продолжающейся войны в Иране. Как писала газета Politico, вероятно, из-за энергетического кризиса и удорожания авиатоплива перелёты станут куда проблематичней, чем сейчас.

Матвей Константинов
