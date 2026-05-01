Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 11:52

«Станет хуже»: Война Трампа в Иране ударит по авиаперелётам в ЕС из-за дорогого топлива

Politico: Война на Ближнем Востоке может сорвать летний отпуск европейцам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / phil_berry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / phil_berry

Энергетический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке может помешать европейцам отдохнуть грядущим летом. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

По словам чиновника, авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, поднимая цены. Поездки этим летом могут сорваться независимо от того, как будут развиваться события в Ормузском проливе.

«Как минимум, ситуация будет столь же плохой, что и сейчас, но также есть реальная опасность того, что она станет ещё хуже», — подчеркнул чиновник.

Он заявил, что Евросоюзу, возможно, придётся выпустить из резервов ещё больше топлива. Также он рассматривает возможность использовать неизрасходованные средства, чтобы помочь странам ЕС справиться с резким ростом цен. Сам Йоргенсен, как пишет Politico, летом в отпуск не поедет — останется дежурить в Еврокомиссии.

Планируем отпуск заранее: Минтруд показал график выходных на май 2027 года

Тем временем в России начались длинные выходные. Граждане отдыхают с 1 по 3 мая включительно. Праздник Весны и Труда в этом году выпал на пятницу, поэтому отдых продлится три дня. Суббота и воскресенье, 2 и 3 мая, при пятидневной рабочей неделе и так являются выходными. Так что у россиян получился непрерывный трёхдневный отдых. Следующие длинные выходные будут с 9 по 11 мая — страна отметит День Победы.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar