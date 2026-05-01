«Станет хуже»: Война Трампа в Иране ударит по авиаперелётам в ЕС из-за дорогого топлива

Энергетический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке может помешать европейцам отдохнуть грядущим летом. Об этом пишет Politico со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

По словам чиновника, авиакомпании уже отменяют рейсы и направления, поднимая цены. Поездки этим летом могут сорваться независимо от того, как будут развиваться события в Ормузском проливе.

«Как минимум, ситуация будет столь же плохой, что и сейчас, но также есть реальная опасность того, что она станет ещё хуже», — подчеркнул чиновник.

Он заявил, что Евросоюзу, возможно, придётся выпустить из резервов ещё больше топлива. Также он рассматривает возможность использовать неизрасходованные средства, чтобы помочь странам ЕС справиться с резким ростом цен. Сам Йоргенсен, как пишет Politico, летом в отпуск не поедет — останется дежурить в Еврокомиссии.

Тем временем в России начались длинные выходные. Граждане отдыхают с 1 по 3 мая включительно. Праздник Весны и Труда в этом году выпал на пятницу, поэтому отдых продлится три дня. Суббота и воскресенье, 2 и 3 мая, при пятидневной рабочей неделе и так являются выходными. Так что у россиян получился непрерывный трёхдневный отдых. Следующие длинные выходные будут с 9 по 11 мая — страна отметит День Победы.