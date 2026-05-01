В России начались длинные выходные

Длинные выходные стартовали в России. Граждане отдыхают с 1 по 3 мая включительно. Праздник Весны и Труда в этом году выпал на пятницу, поэтому нерабочий период продлится три дня.

Суббота и воскресенье, 2 и 3 мая, при пятидневной рабочей неделе и так являются выходными. Таким образом, у россиян образовался непрерывный трёхдневный отдых. Следующие длинные выходные ожидаются с 9 по 11 мая. В эти дни страна отметит День Победы.

Ранее Life.ru писал, что россиян ждут две серии выходных в мае 2027 года, которые суммарно продлятся шесть дней. Минтруд разработал проект постановления правительства по этому поводу. Согласно документу, отдых разделят на два этапа: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Такая мера должна помочь гражданам комфортнее планировать весенние поездки. Инициативу уже направили в кабинет министров для утверждения. После принятия акта работодателям порекомендуют заранее скорректировать графики смен и отпусков.