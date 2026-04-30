«Неуместное развлечение»: Онищенко осудил количество праздников в 2027 году и призвал к шестидневке

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru раскритиковал продолжительные новогодние каникулы и предложил пересмотреть подход к праздникам в России. Он также поддержал идею введения шестидневной рабочей недели для ведущих отраслей экономики.

По мнению академика, праздники как таковые не вызывают возражений, однако они не должны автоматически становиться выходными днями. Особое неприятие у Онищенко вызывают 11-дневные новогодние каникулы.

Кстати, 11 дней Нового года — это не праздник: 1 января, 7-е — Рождество — праздники. Всё остальное — это абсолютно неуместное времяпрепровождение, развлечение. Геннадий Онищенко Эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН

При этом майские праздники академик оценил положительно — 1–2 мая и 9 мая он считает оправданными. Остальные выходные, по его словам, лишь отвлекают людей от работы.

Онищенко призвал «включать трудовой потенциал» страны, учитывая, что Россия занимает четвёртое место в мире по объёму экономики и способна претендовать на третье. Для этого, по его мнению, целесообразно рассмотреть переход на шестидневную рабочую неделю, особенно в отраслях, определяющих будущее экономики.

«Экономическая ситуация, которая сегодня вызвана многими факторами, — нам надо всё-таки больше работать. Надо сегодня включать наш трудовой потенциал, чтобы мы прицепились к очередной трансформации экономики, вышли с плюсом, были победителями. Сегодня мы четвёртая экономика в мире. Вполне можно представить себя и на третьем месте», — подчеркнул академик.

При этом собеседник Life.ru отметил, что речь не идёт о принудительной интенсификации труда для всех категорий граждан. Необходимо достойно оплачивать работу, создавать условия для отдыха и беречь здоровье людей. Однако текущая геополитическая и экономическая ситуация требует увеличения трудовой отдачи.

Онищенко также напомнил о вступлении России в седьмой технологический уклад и заявил, что именно от способности страны справиться с трансформацией зависит будущее следующих поколений.

Ранее стало известно, что россияне будут отдыхать на новогодние праздники 11 дней, начиная с 31 декабря и заканчивая 10 января. Майские праздники в 2027 году будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.