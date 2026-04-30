Минтруд раскрыл все карты: полный график праздников на 2027 год

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год. Проект постановления правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, перенос выходных позволит более удобно распределить время отдыха в течение года. По его словам, в 2027 году россиян ждут пять периодов трёхдневных выходных.

Новогодние каникулы, согласно проекту, продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Для формирования такого графика предлагается перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

С учётом переносов выходными днями станут периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Отдельным выходным также предлагается сделать 31 декабря 2027 года.

В министерстве напомнили, что перенос праздничных дней предусмотрен Трудовым кодексом РФ в случаях, когда нерабочие праздничные даты совпадают с обычными выходными.

Ранее сообщалось, что объединять Первомай и День Победы в единый продолжительный период отдыха нецелесообразно, поскольку речь идёт о двух разных по смыслу датах. У россиян уже есть возможность самостоятельно продлевать майские каникулы, используя отпускные дни.