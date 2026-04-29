29 апреля, 09:42

Майские вне офиса: Россиян хотят отправлять на удалёнку с 1 по 9 мая

Обложка © Life.ru

В Госдуме предложили рекомендовать работодателям переводить сотрудников на удалённый формат между майскими праздниками. Инициатива касается периода между 1 и 9 мая. По данным SHOT, письмо с соответствующей просьбой уже направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей, а также в ряд общественных организаций.

Авторы идеи считают, что такой подход упростит организационные процессы, поскольку многие россияне и так пытаются брать отпуска, отгулы или хотя бы удалёнку между Первомаем и Днём Победы.

«Также уменьшились бы административные издержки, связанные с оформлением отпусков, и при этом сохранился бы баланс интересов работников и работодателей», — пояснил автор инициативы, первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

Предполагается, что рекомендации могут быть разосланы работодателям от имени профильных ведомств. При этом речь идёт только о тех специалистах, чья работа позволяет выполнять задачи дистанционно без ущерба для процессов.

А в Общественной палате и вовсе предложили сделать в мае длинные каникулы с 1 по 9 число за счёт сокращения январских праздников. Там считают, что весенний период лучше подходит для активности россиян и планирования семейного отдыха.

Александра Вишнякова
