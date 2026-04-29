Ехать нельзя подождать: Синоптик поставил важную запятую в дачных планах москвичей на майские

Руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов посоветовал россиянам ехать на дачу на майские праздники. По его словам, после прохладного старта длинных выходных погода быстро станет комфортнее.

В беседе с Life.ru синоптик отметил, что 1 мая ещё будет довольно прохладно. Днём ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Заметное потепление начнётся уже 2 мая. В этот день, по словам Шувалова, осадков не ожидается, а температура поднимется до 11–13 градусов.

К 3 мая воздух прогреется уже до 16–18 градусов. Такой скачок, считает специалист, позволит комфортно проводить время на улице, заняться рассадой и открыть дачный сезон.

Можно будет пожарить шашлыки, подправить рассаду, которая, может, успела пострадать в эти холодные дни. Комфортно будет провести время на улице Александр Шувалов руководитель центра прогнозов «Метео»

В других центральных регионах тоже ожидается резкое улучшение погоды. Но сильнее всего потеплеет на западе страны: в Пскове и Калининграде температура за выходные может подняться до 20–24 градусов.

Снежный покров, по прогнозу синоптика, сойдёт уже завтра. Ночами сильного тепла не будет, но и серьёзных заморозков не ожидается.

«То есть едем, жарим шашлык и отдыхаем, и всё будет нормально. Чего я вам и желаю», — добавил Шувалов.

Этот прогноз особенно ждут после погодного «аттракциона», который Москва пережила прямо перед майскими. В конце апреля город снова накрыло снегом и мокрым снегом: по данным синоптиков, 28 апреля на ВДНХ высота снежного покрова достигла 10 см и обновила суточный рекорд, который держался с 1971 года.

Для москвичей это выглядело почти издевательством календаря: до майских — два дня, а за окном февральский набор из сугробов, ветра, гололедицы, мокрых курток, задержек доставок и ощущения, что дачный сезон отменили без предупреждения. Городские службы переходили в усиленный режим, а синоптики предупреждали о порывах ветра до 15–20 м/с. На этом фоне обещанное потепление до 16–18 градусов к 3 мая звучит не просто как прогноз, а как маленькая реабилитация весны.