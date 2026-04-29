Снег, прощай! Погода смилостивилась и разрешила нам пожарить шашлыки на майских

Май внёс коррективы в мрачный апрельский прогноз. По сообщению ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца для РИА«Новости», погода в столице наконец-то начнёт налаживаться.

Первого мая снежный покров окончательно растает, днём воздух прогреется до 11 градусов тепла. Правда, возможен небольшой дождь, но ветер будет несильным.

В субботу, 2 мая, весна продолжит наступление. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4, зато днём будет уже от 12 до 17 градусов. Настоящее тепло ожидается 3 мая.

«Третьего мая в светлое время суток потеплеет до плюс 16 — плюс 21», — уточнил синоптик. Такая температура станет возможна благодаря устойчивому переносу тёплых атлантических воздушных масс.

Словом, шашлычные и дачные планы на длинные выходные можно смело реанимировать. Первомай лучше встретить в городе с зонтом, а вот на «шашлычную» часть праздников погода уже не подведёт.

Ранее Life.ru стало известно, что с начала апреля в Москве выпало более двух месячных норм осадков. Во вторник, 28 апреля, в осадкомеры попало 8 миллиметров. Суточный рекорд по количеству осадков устоял. Но общая картина всё равно впечатляет.