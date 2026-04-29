Леус: С начала апреля в Москве выпало более двух месячных норм осадков

С начала апреля в Москве выпало более двух (208%) месячных норм осадков — 77 миллиметров. Такие данные привёл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

«А ведь ещё совсем недавно, 26 апреля, была только одна», — уточнил Леус.

Во вторник, 28 апреля, в осадкомеры попало 8 миллиметров. Суточный рекорд по количеству осадков устоял. Но общая картина всё равно впечатляет.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал водителям не возвращаться на зимнюю резину из-за выпавшего снега, объяснив, что это экономически невыгодно. Он предупредил, что на летней резине тормозной путь на снегу увеличивается, а управляемость ухудшается, поэтому при невозможности нужно отказаться от поездки, снижать скорость и держать дистанцию. Автоэксперт Дмитрий Славнов заверил, что летние шины остаются безопасными при температуре до плюс 5 градусов. Сейчас показатели не опускаются ниже плюс 4.