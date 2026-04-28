Шашлыки на траве, а не в сугробах: Синоптики рассказали, когда в Москву придёт весна

Москвичи, уставшие от апрельских снегопадов, могут выдохнуть с облегчением. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала РИА «Новости», что к 1 мая город окончательно избавится от белого покрывала.

Напомним, во вторник высота сугробов на метеостанциях достигала 10 сантиметров. Снегопад прекратится в столице уже в среду, а дальше природа возьмёт своё.

«В Москве снег растает к 1 мая», — заявила синоптик.

А вот жителям северных районов Подмосковья придётся потерпеть дольше. Там, где выпало до 23 сантиметров осадков, белое покрывало может продержаться вплоть до окончания первых майских праздников.

Температурный режим в ближайшие дни останется неустойчивым, но синоптики уверены: устойчивый плюс и долгожданное тепло всё же придут в столицу на майские. Так что шашлыки, вероятно, придётся жарить не в сугробах, а по классике — на зелёной траве.

