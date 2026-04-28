«Тормозной путь растёт»: Водителям объяснили, почему не стоит возвращаться на зимнюю резину

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ Дмитрий Попов советует не менять летнюю резину обратно на зимнюю. Это экономически невыгодно. Но водителям стоит помнить простые правила безопасности.

Попов назвал два ключевых момента, сообщает «Вечерняя Москва». Первый — тормозной путь на снегу увеличивается. Если отложить поездку нельзя — снижайте скорость и держите большую дистанцию. Второй — управляемость ухудшается. При резком повороте руля автомобиль продолжает движение по прежней траектории.

Эксперт добавил, в межсезонье погода непредсказуема. Сегодня сухо и солнечно, завтра — снег и холод. Если вы уже переобулись в летнюю резину — будьте на дороге внимательнее и осторожнее.

Автоэксперт Дмитрий Славнов заверил, что летние шины остаются безопасными при температуре до плюс 5 градусов. Сейчас показатели не опускаются ниже плюс 4. Если ездить аккуратно и соблюдать ПДД — автолюбителям ничего не угрожает.

Ранее власти Москвы рекомендовали жителям воздержаться от выхода на улицу 28 апреля. Причина — неблагоприятные погодные условия. В сообщении комплекса городского хозяйства предупредили — в столице сохранится сложная погода. Горожанам стоит отложить прогулки и поездки без острой необходимости.