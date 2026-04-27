В Подмосковья из-за непогоды упали почти 550 деревьев, пострадали шесть человек

В результате сильного ветра в Московской области произошло падение деревьев, пострадали шесть человек. Погибших, к счастью, нет. Об этом сообщает областной главк МЧС России.

«Зарегистрировано: падение 542 деревьев в 31 муниципальном образовании», — рассказали в ведомстве.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. В первую очередь работы идут на социально значимых объектах и маршрутах общественного транспорта. Жителей призывают быть осторожными и не парковать машины под деревьями.